Pep Guardiola'dan Bernardo Silva için transfer açıklaması

Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili konuştu.



Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, Bernardo Silva'nın Manchester Cİty'de devam edeceğini açıkladı.



Pep, "Bernardo Silva takımda kalacak mı?" sorusuna, "Elbette kalacak, Bernardo için hiçbir kulüp bizimle temasa geçmedi. Bu yüzden bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.



Daha önce PSG'nin yıldız oyuncuya 80 milyon Euro teklif ettiği ancak İngiliz devinin bu teklifi geri çevirdiği yazılmıştı.



Barcelona'nın da ilgilendiği oyuncu bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.





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