Penaltılar Fulham'ı ayakta tuttu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.
Craven Cottage'de oynanan maçta Ipswich Town ile Fulham 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Ipswich Town'ın gollerini Samuel Szmodics ve penaltıdan Liam Delap kaydederken Fulham'ın gollerini penaltıdan Raul Jimenez attı.
8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Bu sonuçla birlikte Fulham, 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi. (2G 6B)
LİGDE SON DURUM
Mücadelenin ardından Fulham 30 puanla 9. sırada kalırken Ipswich Town 16 puanla 18. sırada.
Craven Cottage'de oynanan maçta Ipswich Town ile Fulham 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Ipswich Town'ın gollerini Samuel Szmodics ve penaltıdan Liam Delap kaydederken Fulham'ın gollerini penaltıdan Raul Jimenez attı.
8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Bu sonuçla birlikte Fulham, 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi. (2G 6B)
LİGDE SON DURUM
Mücadelenin ardından Fulham 30 puanla 9. sırada kalırken Ipswich Town 16 puanla 18. sırada.