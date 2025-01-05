Penaltılar Fulham'ı ayakta tuttu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Ipswich Town 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Penaltılar Fulham'ı ayakta tuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 18:55
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'de oynanan maçta Ipswich Town ile Fulham 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Ipswich Town'ın gollerini Samuel Szmodics ve penaltıdan Liam Delap kaydederken Fulham'ın gollerini penaltıdan Raul Jimenez attı.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Bu sonuçla birlikte Fulham, 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi. (2G 6B)

LİGDE SON DURUM

Mücadelenin ardından Fulham 30 puanla 9. sırada kalırken Ipswich Town 16 puanla 18. sırada.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery