Pelkas: 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum'

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, ağları sarstığı ve 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçının sonrasında konuştu.



Çok mutlu olduğunu söyleyen Yunan oyuncu, "Ben burada çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Hergün daha iyisini gerçekleştirmek istiyorum, daha iyisini yapımak istiyorum. En önemlisi takıma yardımcı olmak. İlk yarı çok iyi değildik, golü attıktan sonra pozisyonlar verdik. Neticede oyunu kontrol ettik ve özellikle 2. yarıda pozisyon vermedik. Geliştirmemiz gereken taraflar da var." ifadelerini kullandı.



Oynadığı pozisyonun önemli olmadığını belirten Pelkas, "Futbol oynamayı gerçekten çok seviyorum. Hocam beni nerede görevlendirirse görevlendirsin, benim amacım hep oynamak. Ben sahada olduğumda amacım takımıma yardımcı olmaktır" dedi.







