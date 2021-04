Pelicans, Thomas ile yeni kontrat için "acele etmiyor"

New Orleans Pelicans'ın, Isaiah Thomas ile ikinci bir 10 günlük kontrat yapmak için pek "acele etmediği" iddia edildi.



Daha sonraki bir tarihte sözleşme imzalayabilecek olan Thomas, New Orleans ile üç maçta 7.7 sayı ortalamasıyla oynadı.



New Orleans'ın kadroya başka bir oyuncu eklemesi için iki haftalık bir süresi bulunuyor.



Pelicans koçu Stan Van Gundy, geçtiğimiz günlerde Thomas hakkında şunları söylemişti:



"Ligde bulunduğum süre boyunca, burada oynama fırsatı edindiğinden ötürü bu kadar minnettar olan başka bir veterana rastlamamıştım. Burada şimdiye dek inanılmazdı. Birkaç dakikalığına bile oynaması, şut sokması ve taraftarların takdirini görmesi çok güzeldi, umarım bu takdirleri duymuştur. Sahada oynarken çoğu zaman duymayabiliyorsunuz. Umuyorum ki iyi vakit geçiriyordur. Çünkü bunu kesinlikle hak etti.



Ona çok kısa bir süre için bile olsa koçluk yapma fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."