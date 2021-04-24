Pedro Henrique: 'Beşiktaş'ın liderliği sürpriz değil'

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kayserispor'da hücum oyuncusu Pedro Henrique, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın liderliğinin sürpriz olmadığını söyleyen Pedro Henrique, "Hatalarımızın bedelini ödedik. Beşiktaş gibi ligin lideri bir takıma hata yapmamalısınız. Ufak nüanslar bize maçı kaybettirdi. Beşiktaş gücünü gösterdi. Lider olmaları sürpriz değil. Çok uğraştık. Üzülüyoruz. Acı verici bir mağlubiyet aldık." dedi.



Şehir için savaşacaklarını söyleyen Henrique, "2 yıldan beri Kayserispor'dayım. Bu takımı seviyorum. Son düzlüğe girdik. Hata yapma lüksümüz yok. Şehrimiz için savaşacağız. Bu kulübü ayakta tutan başkanımız için savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



