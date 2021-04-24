Pedro Henrique: "Beşiktaş'ın liderliği sürpriz değil"

Kayserispor'un hücum oyuncusu Pedro Henrique, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pedro Henrique: 'Beşiktaş'ın liderliği sürpriz değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2021 22:40
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kayserispor'da hücum oyuncusu Pedro Henrique, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın liderliğinin sürpriz olmadığını söyleyen Pedro Henrique, "Hatalarımızın bedelini ödedik. Beşiktaş gibi ligin lideri bir takıma hata yapmamalısınız. Ufak nüanslar bize maçı kaybettirdi. Beşiktaş gücünü gösterdi. Lider olmaları sürpriz değil. Çok uğraştık. Üzülüyoruz. Acı verici bir mağlubiyet aldık." dedi.

Şehir için savaşacaklarını söyleyen Henrique, "2 yıldan beri Kayserispor'dayım. Bu takımı seviyorum. Son düzlüğe girdik. Hata yapma lüksümüz yok. Şehrimiz için savaşacağız. Bu kulübü ayakta tutan başkanımız için savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.