Pedri'den Lionel Messi övgüsü!

Barcelona'nın gelecek vadeden yıldızlarından biri olan Pedri, Lionel Messi ile ilgili konuştu.



Genç oyuncu yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızı tarihin en iyisi olarak nitelendirdi.



Pedri, "Benim için Lionel Messi tarihin en iyisi. Onun ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok her şey zaten ortada." dedi.



Genç yıldız, "Her zaman söyledim, eğer Dünya Kupası'nı biz kazanamıyorsak bırakalım da Arjantin ile Messi alsın." ifadelerini kullandı.



Pedri ayrıca, "Lionel Messi bunu hak etti. O birlikte oynadığım en iyi oyuncu." şeklinde konuştu.





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