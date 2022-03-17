Pedri: "Böyle bir baskı hiç görmemiştim"

Barcelonalı Pedri, Galatasaray maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pedri: 'Böyle bir baskı hiç görmemiştim'
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17 Mart 2022 22:58
Barcelonalı Pedri, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı zor bir sınav verdiklerini söyleyen Pedri "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım." dedi.

Attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu "Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur." ifadelerini kullandı.

Pedri ayrıca "Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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