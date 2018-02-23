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Pazar günü yıldızlar sahne alıyor! Demba Ba mı? Robinho mu?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Göztepe'nin yıldızları Demba Ba, Castro ve kart cezasını tamamlayan Beto'nun kadroda olması bekleniyor. Sivasspor'da ise Kone ve dünyaca ünlü yıldız Robinho boy gösterecek...

Kaynak: DHA
Pazar günü yıldızlar sahne alıyor! Demba Ba mı? Robinho mu?
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23 Şubat 2018 13:34
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Göztepe - Demir Grup Sivasspor maçında iki takımın yıldız golcüleri Bornova Stadı'nda sahneye çıkacak.

Göz-Göz'ün devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer ettiği Demba Ba ile Sivasspor'un Brezilya'nın Atletico Mineiro ekibinden kadrosuna dahil ettiği Robinho futbolseverlere resital sunmak için mücadele edecek.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Demba Ba, Göztepe'de çıktığı 3 maçta fileleri 1 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılıların önceki hafta 3-3 berabere kaldığı Osmanlıspor karşılaşmasında siftah yapan Senegalli, Beşiktaş'ta ise 46 resmi müsabakada 28 kez gol sevinci yaşadı. Ba, kariyerinde Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United ve Chelsea'de top koşturdu.

Robinho ise Sivasspor'a gelir gelmez kalitesiyle fark yarattı. İlk olarak kırmızı-beyazlı formayı Yeni Malatyaspor maçında terleten 34 yaşındaki Sambacı, Kayserispor ve Osmanlıspor (2) maçlarında attığı gollerle taraftarın gönlüne girmeyi başardı. Süper Lig'de 3 maçta 3 gol atan Robinho, 1 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Brezilyalı oyuncu, kariyerinde Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi. Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerde oynayan Robinho, 80 kez Brezilya Milli Takımı'nda görev aldı.

İki yıldızın pazar günü nasıl bir performans göstereceği merak konusu olurken, taraftarların heyecanı şimdiden doruğa çıktı. Maçın hazırlıklarını sürdüren ev sahibi Göz-Göz'de kart cezalarını tamamlayan kaleci Beto ve orta saha Castro'nun yanı sıra iyileşen Kadu, Sivasspor'a karşı forma giyebilecek. Sakatlıkları devam eden golcü Ömer ile savunma oyuncusu Hakan Çinemre ise bu maçta da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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