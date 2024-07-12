Partizan'ın hedefi Will Clyburn!

THY EuroLeague'de mücadele eden Partizan'da yeni transfer hedefi belli oldu.



Sırp ekibinin Anadolu Efes'ten ayrılan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Will Clyburn ile ilgilendiği iddia edildi.



Sport Club'ın haberine göre; Partizan'ın Amerikalı forvet Will Clyburn için oldukça istekli olduğu ve transferi zorlayacağı belirtildi.



DÖRT İSİMLE ANLAŞTI



Partizan yeni sezon öncesinde Frank Ntilikina, Iffe Lundberg, Vanja Marinkovic ve Brandon Davies transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.





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