Paris 2024'ün en genç Türk sporcusu Kuzey, madalya peşinde

Fenerbahçeli milli yüzücü 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 10-15 Aralık'ta Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor.

Kuzey Tunçelli:



"İnşallah Dünya Şampiyonası'nda çok güzel başarılar ülkeme getirip, 2025 yılına madalya ile başlamak istiyorum. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir başlangıç olacak"



Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Erzurum'da Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarını sürdürüyor.



Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu da olan 17 yaşındaki milli sporcu, 1500 metre serbest stil final yarışlarında 14.41.22'lik dereceyle Paris 2024 oyunlarını 5. sırada bitirmeyi başardı.



Türkiye rekorlarını da elinde bulunduruyor

Paris 2024'teki derecesiyle kendisinde olan 14.41.89'luk "Dünya Gençler Rekoru"nu 67 salise geliştiren Tunçelli, daha önce 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbest stilde Türkiye rekorlarını da elinde bulunduruyor.



Kariyerinde büyükler Avrupa ile gençler Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli yüzücü, 10-15 Aralık'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanıp yeni yıla başarılı girmek istiyor.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, AA muhabirine, dünya şampiyonasına hazırlanmak için Erzurum'da yüksek irtifa kampına geldiğini söyledi.



Kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğini belirten Tunçelli, "İnşallah Dünya Şampiyonası'nda çok güzel başarılar ülkeme getirip, 2025 yılına madalya ile başlamak istiyorum. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir başlangıç olacak." dedi.



Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmanın kariyeri için önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, "Olimpiyatlar benim için çok büyük bir tecrübeydi. Bu kadar genç yaşımda böylesi büyük bir organizasyona katılmak ve orada kendimi gösterip Türkiye adına tarih yazmak gerçekten çok büyük bir başarıydı. Bu başarının önü açık gibi gözüküyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar gelecek. Hedefim en üst nokta ve olimpiyatlarda altın madalya. Fakat bu benim için genç yaşımda inanılmaz bir tecrübe ve başarıydı." diye konuştu.



"Olimpiyatlar benim açılma noktam oldu"

Fenerbahçe Spor Kulübünün ve çevresinin her zaman kendisine destek olduğunu dile getiren Tunçelli, şöyle konuştu:

"Onlar bana her zaman değer veriyor ve en üst noktada tutuyor. Ben de kendimle ilgili çok büyük başarının gelebileceğini anladım. Aslında olimpiyatlar benim açılma noktam gibi bir şey oldu. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'ye beni her zaman destekledikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman arkamdalar. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Beni ve amatör spor kulüplerini her zaman destekledikleri için başkanımız Ali Koç'a ve amatör şubeler direktörü Fikret Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum."



Tunçelli, yeni yılda katılacağı müsabakalarda herkesin desteğini beklediğini anlatarak, "İnşallah orada güzel sonuçlarım olacak. 2025'e girdikten sonra da önümde çok yoğun bir yaz programı var. İslam Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Büyükler Şampiyonası var. İnşallah oralarda da ülkemi çok güzel şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.