Panathinaikos'ta Fatih Terim kararı!

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, lig sıralaması ne olursa olsun Fatih Terim ile devam edecek. Yeni sezon için kamp programı belirlendi. Transfer çalışmalarına başlandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Panathinaikos'ta Fatih Terim kararı!
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16 Nisan 2024 13:19
Yunanistan'ın dev kulüplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Milli Takım ve Galatasaray ile elde ettiği başarılarla efsaneler arasına giren tecrübeli teknik adam gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

Başarılı teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği ve gelecek sezon planlamasına başladığı öğrenildi.

Terim, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun yoluna Yunan ekibiyle devam edecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Fatih hoca yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.   

 
  

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