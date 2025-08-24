24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-00'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
0-030'
24 Ağustos
Everton-Brighton
1-029'
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
0-029'
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Panathinaikos resmen açıkladı: Renato Sanches

Panathinaikos, Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta saha Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 24 Ağustos 2025 15:15 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 15:27
Haber: Sporx.com
Panathinaikos resmen açıkladı: Renato Sanches
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yaz transfer döneminde Trabzonspor tarafından veto edilen Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu.

Panathinaikos, Paris Saint-Germain forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonda toplam 21 maça çıkan Sanches, Benfica ile 1 gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR NEDEN VETO ETTİ?

Bordo-mavili yönetim, Portekizli orta sahanın güncel sağlık raporunu talep ederek detaylı bir değerlendirme yapmıştı. Yapılan incelemede oyuncunun sakatlık geçmişi ve mevcut durumunun ciddi risk taşıdığı tespit edilmesi nedeniyle teknik heyet ve yönetim, transferin gerçekleşmemesi yönünde karar almıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.