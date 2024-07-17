Panathinaikos, Ergin Ataman'la 4 yıl uzattı!

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, koç Ergin Ataman'ın sözleşmesinin dört yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Panathinaikos, Ergin Ataman'la 4 yıl uzattı!
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17 Temmuz 2024 13:25
Panathinaikos ile ilk yılında Yunanistan'da ve THY EuroLeague'de şampiyonluğa uzanan Ergin Ataman, Yunan ekibinde devam edecek. 

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'la sözleşme uzattıklarını açıkladı. 

Başarılı koç, böylece 2028 yılına dek Panathinaikos'un başarısı için mücadele edecek. 

''2025 FİNALİNE HAZIR OLUN''

Ergin Ataman, Instagram hesabından da bir paylaşım yaparak THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun." notunu yazdı.

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