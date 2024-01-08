Pana - Oly derbisine UEFA'dan elit hakem!

Yunanistan Futbol Federasyonu, Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak Yunanistan Kupası Son 16 Turu ilk maçına 'yabancı hakem' atadı.
UEFA Elit Kategori hakemi Avusturyalı Julian Weinberger, Yunan derbisinde düdük çalacak.
Öte yandan AEK ile Aris arasında oynanacak kupa maçında ise Sloven UEFA elit kategori hakemi Matej Jug görev alacak.
UEFA Elit Kategori hakemi Avusturyalı Julian Weinberger, Yunan derbisinde düdük çalacak.
Öte yandan AEK ile Aris arasında oynanacak kupa maçında ise Sloven UEFA elit kategori hakemi Matej Jug görev alacak.
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