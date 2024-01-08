Pana - Oly derbisine UEFA'dan elit hakem!

Fatih Terim ile 2'de 2 yapan Panathinaikos'un Olympiakos ile oynayacağı maçta UEFA Elit Kategori hakemi düdük çalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Pana - Oly derbisine UEFA'dan elit hakem!
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08 Ocak 2024 13:48
Son güncelleme 08 Ocak 2024 13:52
Yunanistan Futbol Federasyonu, Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak Yunanistan Kupası Son 16 Turu ilk maçına 'yabancı hakem' atadı.

UEFA Elit Kategori hakemi Avusturyalı Julian Weinberger, Yunan derbisinde düdük çalacak.

Öte yandan AEK ile Aris arasında oynanacak kupa maçında ise Sloven UEFA elit kategori hakemi Matej Jug görev alacak.



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