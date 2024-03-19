Palermo'dan, Morutan için transfer açıklaması

Palermo'nun transfer menajeri Polo Dattola, Olimpiu Morutan için önemli bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Palermo'dan, Morutan için transfer açıklaması
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19 Mart 2024 17:45
Son güncelleme 19 Mart 2024 17:48
Galatasaray'ın sezon başında Ankaragücü'ne gönderdiği Olimpiu Morutan için önemli bir transfer açıklaması geldi.

Menajerlik yapan Polo Dattola, Olimpiu Morutan'ı, Palermo'ya getirmek istediklerini ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

İşte Dattola'nın o açıklaması:

"Olimpiu Morutan, Palermo ve diğer kulüplerin transfer hedefiydi. Takımlar transfer için onay vermişti ancak Galatasaray onu Türkiye'de bırakıp başka bir Türk kulübüne gönderme kararı aldı. Orada oynamaktan şu an için memnun, gelecekte neler olacağını birlikte göreceğiz."

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla 33 resmi maça çıkan Olimpiu Morutan bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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