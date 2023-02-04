Özcan Bizati: 'Pozisyon bulmakta sıkıntılarımız var'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Erzurum FK galibiyeti sonrası açıklama yaptı.



Hava şartlarına, Erzurumspor'un kendilerine göre daha alışık olduğunu ama buna rağmen iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayan Bizati, "Bilmenin değil, uygulamanın önemli olduğu bir maç oldu. Biz uygulamada biraz daha öne çıktık. İstemenin değil, yapmanın gerektiği bir maçtı, biz bunları yapabildik. Diğer maçlara göre yine aynı şekilde pozisyon bulduk ama pozisyon sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Onları daha çabuk sonuçlandırmamız gerekiyor. Erzurumspor'dan daha fazla pozisyon bulduk onlar da pozisyon buldu. Maç geldi gitti gibi değerlendirilebilir. Bizim pozisyonlar daha fazlaydı, sonuç alsaydık maçı daha erken koparabilirdik. 45'de yediğimiz golle Erzurumspor'u maça ortak ettik." ifadelerini kullandı.





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