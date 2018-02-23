UEFA Avrupa Ligi son 32 turundailekarşı karşıya geldi.İlk maçı 3-0 kaybeden Östersunds, Emirates'te maça oldukça etkili başladı ve 22. dakikada Chambers'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti.Golden 1 dakikada sonra ise Östersunds, Ken Sema ile skoru 2-0'a getirerek devre arasına tur umuduyla girdi.Östersunds'ta umutları bitiren gol ise Arsenal'den Sead Kolasinac'tan geldi. Kolasinac 47. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.Kalan dakikalarda başka olmadı ve Östersunds deplasmanda Arsenal'i 2-1 mağlup etmesine karşın Avrupa Ligi'nden elendi.