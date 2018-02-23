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Östersunds'un peri masalı Emirates'te bitti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'e ilk maçta 3-0 mağlup olan Östersunds, deplasmanda Arsenal'i 2-1 mağlup etmesine karşın elenen taraf oldu.

Kaynak: Sabah
Östersunds'un peri masalı Emirates'te bitti!
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23 Şubat 2018 00:57
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Arsenal ile Östersunds karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0 kaybeden Östersunds, Emirates'te maça oldukça etkili başladı ve 22. dakikada Chambers'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Golden 1 dakikada sonra ise Östersunds, Ken Sema ile skoru 2-0'a getirerek devre arasına tur umuduyla girdi.

Östersunds'ta umutları bitiren gol ise Arsenal'den Sead Kolasinac'tan geldi. Kolasinac 47. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka olmadı ve Östersunds deplasmanda Arsenal'i 2-1 mağlup etmesine karşın Avrupa Ligi'nden elendi.



 

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