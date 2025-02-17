Osman Zeki Korkmaz'dan hakem eleştirisi!

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da maçta takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini dile getirdi.



Korkmaz, karşılaşmada haklarının yendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:



"Biz İstanbulspor olarak yere yatmadan, zaman geçirmeden, hakemlere bağırıp çağırmadan futbol oynamaya devam edeceğiz ve sonunda da biz kazanacağız. Yere yatanlar, süre geçirenler eninde sonunda kaybedecek, İstanbulspor'un bu futbol kültürü kazanacak. Camialar, takımlar hakem açıklandıktan sonra önceden tepkilerini ortaya koyarlar, bugün maçta olabilecekleri Allah'tan birkaç yönetici arkadaşıma söylemiştim. Yayıncı kuruluştan rica ediyorum, spor yorumcuları VAR'dan iptal edilen golde topun izdüşümüne baksınlar. Bugün İstanbulspor'un net golü verilmedi."



