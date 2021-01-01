Osman Şenher: 'Başrolda Fatih Terim var'

Milliyet gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın sezon içerisindeki gelişiminde Fatih Terim'in etkisini anlattı ve ayrıca sarı kırmızılı takımın transfer gündemindeki Abdulkadir Parmak'ın da hakaretler nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yazdı. Şenher'in yazısının tamamını okumak için Milliyet gazetesini satın alabilirsiniz.



İşte Osman Şenher'in 1 Ocak 2021 tarihli Milliyet gazetesindeki yazısından öne çıkan bölümler...



"Galatasaray'ın yeni sezona başladığı günlere bakın... Kaleci Muslera yoktu. Forvetler Falcao ve Diagne var ama yok... Feghouli ile Belhanda'da büyük sorunlar vardı. Emre Akbaba bir türlü toparlanamadı. Ayrıca istenen transferlerin hepsi yapılamadı.



Takımın bir de şimdi geldiği noktaya bakın.. Süper Lig'in lideri. Taylan, Avrupa'nın en iyi 6 numaralarından biri oldu. Trabzonspor maçına Oğulcan santrfor olarak çıkıyor, bir gol atıyor, bir asist yapıyor. Fatih Terim'in çok istemesine rağmen geçen sezon aldıramadığı kaptan Arda Turan, takımın futbol beyni oluyor ve arkadaşlarıyla bütünleşiyor. Takımın içine sevgiyi, saygıyı, hırsı, Galatasaraylılık ruhunu getiriyor.



Sadece onlar mı? Belhanda ile Feghouli de patlama yapıyor. Emre Taşdemir sol bekte Saracchi'yi aratmıyor ve son maça baktığımızda da Ömer Bayram'ın eski günlerine döndüğünü görebiliriz. Kalede Okan Kocuk performansıyla göz dolduruyor. Donk sanki 35 yaşında değil de 5 sene önceki futbolunu yakalıyor.



Evet, Fatih Terim sorunlarla sezona başlayan Galatasaray'ı bu hale getirdi. Çok sıkıntılar çekti, çekmeye de devam ediyor. Size şu kadarını söyleyeyim, kendisi ve yardımcıları haftada 6 gün Florya'da kalıp, bir gün evlerine gidiyor. Taraftar bugün kenetlendiyse, kulübüne bu kadar sahip çıkıyorsa bunun tek sebebi Terim'dir.



Bir kaç gün sonra ara transfer sezonu başlayacak. Hoca diyor ki, 'Artık alacağımız futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız...'



Buna rağmen her gün transfer haberleri çıkıyor. Diego Costa ile anlaşılmış! Onyekuru, Rodrigues, 'Galatasaray'a gelmezsek futbolu bırakırız' diyorlarmış! Ve işin en kötüsü bu haberlere inanan birçok taraftar olumsuz yorumlar yapıyor.



Luyindama ayrılıyormuş... Fatih Terim, 'Diagne, Etebo ve Falcao'yu hemen gönderin' demiş... Belhanda'yı isteyen üç tane kulüp varmış, oyuncu Galatasaray ile sözleşmesini yenilemek için çok para istemiş, Terim onun da üstünü çizmiş. Türkiye'de sanki başka kulüp yok. Bütün transfer haberleri Galatasaray üzerine yoğunlaşıyor. Tabii artık eski defterler kapandı. Hocanın ağzı bu konularda çok yandı. Şimdi ise 'Yapacağımız transferler için bize saygılı olun' diyor. Yani bizim ağzımızdan duymadıktan sonra hiçbir habere inanmayın demek istiyor.



Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor. Ama hocanın bundan sonraki yolunun yeni Taylanlar, Oğulcanlar, Keremler çıkarmak olduğunu duyuyorum. Galatasaray'a artık genç isimler gelecek. Gerçek bu. Taraftarın sabırlı olup, hocasına inanıp saygı göstermesi gerekir. Hiç patırtıya, gürültüye gerek yok.



Son sözüm de Kerem Aktürkoğlu için. Fatih Terim çok büyük bir yıldızı Türk futboluna kazandıracak.



Abdülkadir Parmak'a üzüldüm



Trabzonspor tarihi boyunca en çok yerli oyuncuyu Türk futboluna kazandıran takımdır. Ama şimdi bakıyorum bu yerli isimler hakarete uğruyor. Galatasaray maçında Abdülkadir Parmak da tribünden hakaretler duyunca takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmiş.



Haklı mı? Tabii ki haklı...



Şu anda maçları kulübe yakın çok az kişi seyrediyor. Fısıldasanız statta hepsi duyuluyor. Ve Parmak'a bu hakareti yapan mutlaka tanıdık bir isimdir. Hiç yakıştıramadım."



