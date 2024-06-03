Mourinho'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Mourinho şu sözleri kullandı;
"Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil."
DYBALA VE LUKAKU GÜNDEME GELMİŞTİ
Fenerbahçe'de Mourinho'nun imza atmasının ardından Roma forması giyen Paulo Dybala ve geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku'nun isimleri gündeme gelmişti.
Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Mourinho şu sözleri kullandı;
"Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil."
DYBALA VE LUKAKU GÜNDEME GELMİŞTİ
Fenerbahçe'de Mourinho'nun imza atmasının ardından Roma forması giyen Paulo Dybala ve geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku'nun isimleri gündeme gelmişti.
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