Geçtiğimiz sezonu Frutti Extra Bursaspor'da geçiren Onuralp Bitim'in NBA'ye transfer olacağı duyuruldu.



ESPN'de yer alan habere göre Chicago Bulls, 24 yaşındaki Onuralp Bitim'le anlaşmaya vardı.



Onuralp Bitim, Chicago Bulls'an 560 bin dolar kazanacak. Milli basketbolcumuz, imzaladığı sözleşme gereğince normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.



Onuralp Bitim geçen sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla EuroCup'ta sezonun en iyi ikinci beşine seçilmişti.



24 yaşındaki milli oyuncu, EuroCup'ta 18 maçta 18.1 sayı, 3. 8 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.



