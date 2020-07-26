Ömer Faruk Ünal: 'Trabzonspor, staj yeri değildir'

Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Kayserispor maçını ve ayrıca sezonu değerlendirdi. Ömer Faruk Ünal'ın yazısının tamamını Türkiye gazetesini satın alarak ya da buradan okuyabilirsiniz.
İşte Ömer Faruk Ünal'ın yorumları:
"Trabzonspor, saha dışıyla fazla ilgilenmezse, iki tane de sağlam stoper alırsa yeni sezona birkaç adım önde başlar. Ligi ikinci bitirmek; az bir motivasyon mudur! Ama siz diyeceksiniz ki; "şampiyonluğu" ikram ettiler, bu takım konsantre olamadı, "lig ikinciliği için" nasıl konsantre olsunlar. Çok haklısınız!
Trabzon, son bir aydır (28. hafta Alanya deplasmanı) hiçbir maçta dikkatini toplayamıyor. Dün de yine çok dağınık bir görüntü çizdi. Neyse ki; ikincilik kaybedilmedi. Dün "skor dışında" Trabzonspor kupa finali için de iyi sinyaller vermedi.
Trabzonspor teknik direktörlüğü bu kadar ucuz olamaz. Bu makam; staj ya da tecrübe kazanma yeri değildir. Emanetçi de olmaz. Newton'a babası mahallenin takımını emanet etmez!
Kayserispor, ligin ilk yarısında 10 puan toplamış. İkinci yarı bunu ikiye katlamış, hatta daha da aşmış. Ama yetmedi! Dün çok dramatik bir maç oldu! Uzatmalarda Kayseri, bir gol bulsa kümede kalıyordu! Ama o golü kalesinde buldu. Kayserispor 34. haftanın 90+6'sında küme düştü. Sempatiktiler, iz bırakarak gittiler..."
İşte Ömer Faruk Ünal'ın yorumları:
"Trabzonspor, saha dışıyla fazla ilgilenmezse, iki tane de sağlam stoper alırsa yeni sezona birkaç adım önde başlar. Ligi ikinci bitirmek; az bir motivasyon mudur! Ama siz diyeceksiniz ki; "şampiyonluğu" ikram ettiler, bu takım konsantre olamadı, "lig ikinciliği için" nasıl konsantre olsunlar. Çok haklısınız!
Trabzon, son bir aydır (28. hafta Alanya deplasmanı) hiçbir maçta dikkatini toplayamıyor. Dün de yine çok dağınık bir görüntü çizdi. Neyse ki; ikincilik kaybedilmedi. Dün "skor dışında" Trabzonspor kupa finali için de iyi sinyaller vermedi.
Trabzonspor teknik direktörlüğü bu kadar ucuz olamaz. Bu makam; staj ya da tecrübe kazanma yeri değildir. Emanetçi de olmaz. Newton'a babası mahallenin takımını emanet etmez!
Kayserispor, ligin ilk yarısında 10 puan toplamış. İkinci yarı bunu ikiye katlamış, hatta daha da aşmış. Ama yetmedi! Dün çok dramatik bir maç oldu! Uzatmalarda Kayseri, bir gol bulsa kümede kalıyordu! Ama o golü kalesinde buldu. Kayserispor 34. haftanın 90+6'sında küme düştü. Sempatiktiler, iz bırakarak gittiler..."