Ömer Erdoğan'dan Roger Schmidt itirafı: 'Beşiktaş ile görüştü!'

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Ömer Erdoğan, BeIN Sports ekranlarında Roger Schmidt ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ"
Alman çalıştırıcı ile sık sık görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Ben Schmidt hayranıyım. Kendisiyle görüşüyorum. Kendisinin teknik direktörlükten bu kadar uzak kalması... Onu Borussia Dortmund istedi, Türkiye'den takımlar istedi, Beşiktaş görüştü. Futboldan bu kadar uzak kalması. Demek ki Benfica'daki dönem onu fazlasıyla yıpratmış." ifadelerini kullandı.
