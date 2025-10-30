30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Ömer Erdoğan'dan Roger Schmidt itirafı: "Beşiktaş ile görüştü!"

Ömer Erdoğan, teknik direktör Roger Schmidt hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Ekim 2025 15:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ömer Erdoğan'dan Roger Schmidt itirafı: 'Beşiktaş ile görüştü!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Ömer Erdoğan, BeIN Sports ekranlarında Roger Schmidt ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ"

Alman çalıştırıcı ile sık sık görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Ben Schmidt hayranıyım. Kendisiyle görüşüyorum. Kendisinin teknik direktörlükten bu kadar uzak kalması... Onu Borussia Dortmund istedi, Türkiye'den takımlar istedi, Beşiktaş görüştü. Futboldan bu kadar uzak kalması. Demek ki Benfica'daki dönem onu fazlasıyla yıpratmış." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.