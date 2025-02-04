Ömer Erdoğan'dan Beşiktaş maçı ve transfer açıklaması

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kocaelispor'un 1. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen iyi mücadele ettiğini söyledi.



Ligde şans veremedikleri oyuncuları bugün sahaya sürdüklerini aktaran Erdoğan, "İlk 11'de başlayan ve sonradan oyuna giren oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Her galibiyet önemlidir. Bu galibiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kocaelispor'a da Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Bugün bu galibiyetin sevincini yaşadıktan sonra yarından itibaren Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, ligde süre alamayan oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirdiklerini dile getirerek, o oyunculara bu platformda şans vererek performanslarını yükseltmeyi amaçladıklarını anlattı.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, depremden önce Hatayspor'da 2 yıl görev yaptığını anımsattı.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Erdoğan, bir basın mensubunun transfer çalışmalarıyla ilgili sorusuna ilişkin, bazı mevkilerde kadrolarına takviyeler yaptıklarını aktararak, "Arayışlarımız devam ediyor. Yerli oyuncu havuzda çok yok alabileceğimiz, bize yardımcı olabilecek. Olanlarla da iletişime geçtik ama maalesef sonuç alamadık. Yabancı kontenjamız da şu anda dolu. Belki 1-2 arkadaşımızla yollarımızı ayırabilirsek, kontenjan açabilirsek transfer yapmak istiyoruz. Bu bir süreç. Sözleşmesi devam eden oyuncunun sözleşmesini feshetmek de kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.



