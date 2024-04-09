Olympiakos'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Yunan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe maçının kapalı gişe oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Olympiakos'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2024 20:25
Olympiakos, Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi paylaşım yaptı.

Yunan temsilcisi, sarı lacivertli takım ile oynayacakları Konferans Ligi mücadelesinin kapalı gişe oynanacağını açıkladı.

Olympiakos-Fenerbahçe Konferans Ligi ilk maçında Yunan taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.

İki takım 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te karşı karşıya gelecek.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery