Olympiakos deplasmanda kazandı Final-Four'a yükseldi

THY EuroLeague Play-Off 5. ve son maçında Olympiakos deplasmanda konuk olduğu Barcelona'yı 63-59 mağlup etti ve adını Final-Four'a yazdırdı.
Shaquielle McKissic attığı 12 sayıyla galibiyetin baş mimarı olurken, Barcelona'da Nicolas Laprovittola'nın 19 sayısı galibiyete yetmedi.
Olympiakos'un Final-Four'daki rakibi normal sezonu lider bitiren Real Madrid oldu.
Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de oynanacak.
İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZETİ
Shaquielle McKissic attığı 12 sayıyla galibiyetin baş mimarı olurken, Barcelona'da Nicolas Laprovittola'nın 19 sayısı galibiyete yetmedi.
Olympiakos'un Final-Four'daki rakibi normal sezonu lider bitiren Real Madrid oldu.
Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de oynanacak.
İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZETİ