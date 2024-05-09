Olympiakos deplasmanda kazandı Final-Four'a yükseldi

THY EuroLeague karşılaşmasında Olympiakos deplasmanda Barcelona'yı 63-59 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Olympiakos deplasmanda kazandı Final-Four'a yükseldi
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08 Mayıs 2024 23:58
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 00:40
THY EuroLeague Play-Off 5. ve son maçında Olympiakos deplasmanda konuk olduğu Barcelona'yı 63-59 mağlup etti ve adını Final-Four'a yazdırdı.

Shaquielle McKissic attığı 12 sayıyla galibiyetin baş mimarı olurken, Barcelona'da Nicolas Laprovittola'nın 19 sayısı galibiyete yetmedi.

Olympiakos'un Final-Four'daki rakibi normal sezonu lider bitiren Real Madrid oldu.

Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de oynanacak.

İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZETİ



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