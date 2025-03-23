Olcay Şahan, futbola geri döndü

Olcay Şahan, 2021 yılında bıraktığı futbola, 2025 yılında Almanya ekibi TSV Eller 04 ile futbola geri dönme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Olcay Şahan, futbola geri döndü
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23 Mart 2025 12:08
Son güncelleme 23 Mart 2025 12:10
2021 yılında futbolu bırakan ve son olarak Altınordu'da teknik direktörlük yapan 37 yaşındaki Olcay Şahan, futbola geri dönme kararı aldı.

Teknik direktörlük deneyimi sonrası yeşil sahalara dönen Olcay Şahan, Almanya ekibi TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, 590 maça çıktı ve 96 gol, 78 asist kaydetti. Kariyerindeki tek kupasını ise 2015/2016 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş ile kazandı.
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