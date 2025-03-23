Olcay Şahan, futbola geri döndü

2021 yılında futbolu bırakan ve son olarak Altınordu'da teknik direktörlük yapan 37 yaşındaki Olcay Şahan, futbola geri dönme kararı aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Teknik direktörlük deneyimi sonrası yeşil sahalara dönen Olcay Şahan, Almanya ekibi TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı.
OYUNCUNUN KARİYERİ
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, 590 maça çıktı ve 96 gol, 78 asist kaydetti. Kariyerindeki tek kupasını ise 2015/2016 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş ile kazandı.
Teknik direktörlük deneyimi sonrası yeşil sahalara dönen Olcay Şahan, Almanya ekibi TSV Eller 04 ile sözleşme imzaladı.
OYUNCUNUN KARİYERİ
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, 590 maça çıktı ve 96 gol, 78 asist kaydetti. Kariyerindeki tek kupasını ise 2015/2016 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş ile kazandı.