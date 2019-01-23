Trabzonspor'da Olcay Şahan konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.
Bordo-Mavililer'de yönetim kurulu toplantısında Olcay'ın affedilip, takıma geri dönmesi görüşü ağır bastı. Bu konu teknik direktör Ünal Karaman'a iletildi fakat Karaman kabul etmedi.
Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan'ın da arkadaş sohbetlerinde kendisini Ünal hocanın istemediğini ifade ederek, "Yönetim affediyor ama Ünal hoca beni istemiyor. Benim takımda abilik yapamadığım iddia edilmiş. Ben 1.5 yıl daha buradayım. Oynamak için affedilmeyi bekleyeceğim" dediği öğrenildi.
Kaynak; Karadeniz
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Bordo-Mavililer'de yönetim kurulu toplantısında Olcay'ın affedilip, takıma geri dönmesi görüşü ağır bastı. Bu konu teknik direktör Ünal Karaman'a iletildi fakat Karaman kabul etmedi.
Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan'ın da arkadaş sohbetlerinde kendisini Ünal hocanın istemediğini ifade ederek, "Yönetim affediyor ama Ünal hoca beni istemiyor. Benim takımda abilik yapamadığım iddia edilmiş. Ben 1.5 yıl daha buradayım. Oynamak için affedilmeyi bekleyeceğim" dediği öğrenildi.
Kaynak; Karadeniz
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