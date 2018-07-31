Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferi ağırdan alan Antalyaspor, bonservisi elinde olan Olcan Adın ile temasta.
Geride bıraktığımız sezonu Akhisar'da geçiren 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 24 lig maçına çıkmıştı.
Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, Olcan ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya çalışıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Geride bıraktığımız sezonu Akhisar'da geçiren 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 24 lig maçına çıkmıştı.
Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, Olcan ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya çalışıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın