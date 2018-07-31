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Olcan Adın'a Süper Lig'den teklif var!

Bonservisi elinde olan Olcan Adın'a transfer teklifi var. İşte Olcan Adın'ı isteyen Spor Toto Süper Lig takımı...

Olcan Adın'a Süper Lig'den teklif var!
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31 Temmuz 2018 12:01
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferi ağırdan alan Antalyaspor, bonservisi elinde olan Olcan Adın ile temasta.

Geride bıraktığımız sezonu Akhisar'da geçiren 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 24 lig maçına çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, Olcan ile yıllık ücret konusunda anlaşmaya çalışıyor.

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