"Oladipo ve Westbrook'un bir takas değeri yok" iddiası!

ESPN'den Brian Windhorst, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo ve Houston Rockets'ın süperstarı Russell Westbrook'un "herhangi bir takas değeri olmadığını" söyledi.



Oladipo ve Westbrook, ligdeki hiç kimseyi takas için değerli varlıklar olduğuna ikna edemediler. Yıldız guardlar, pek iyi olmayan, tartışmalarla ve hatta soyunma odasındaki bazı sıkıntılarla dolu olan sezonlardan çıkıyorlar.



Önceki sezon tüm yeteneklerini sergileyemedikleri gerçeğine eklenen tüm bu faktörler, bu ölü sezonda takas edilme şanslarını zedelemiş durumda.



Windhorst'a göre, ne Westbrook ne de Oladipo şu anda bir takas değerine sahip:



"Bu söyleyeceğim, ligin her seviyesinden insanlarla yaptığım tüm görüşmelere dayanıyor. Victor Oladipo ve Russell Westbrook'un bir takas değeri yok."



Her iki oyuncu da önceki sezon düşük performans göstermişti ve iyi şeyler göstermelerine dair beklentiler bulunuyordu. Westbrook, James Harden ile yeniden bir araya gelmek için Houston'a gitmiş ve bu deney, ekip için bir felakete dönüşmüştü.



Oladipo bir sakatlıktan dönmüştü ve Pacers ile işbirliği neredeyse yok denecek kadar azdı. Ayrıca rakip oyunculara takım arkadaşlarının önünde onlara katılıp katılamayacağını sorarken yakalandığı iddiaları (sonradan reddettiği), Indiana'da ve NBA'in geri kalanında pek iyi sonuç vermeyen bir şey olmuştu.



