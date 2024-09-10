Oktay Ercan'dan Boluspor için açıklama

Kulübün Başkanı Savaş Abak ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Ercan, "Bolu'dan kopmam söz konusu değil. Futbol sevgime biraz da Bolu'da başladım. Bu sebeple Boluspor'a elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.



Belçika'nın takımlarından KVC Westerlo'yu 2019 yılında satın alan ve burada yaptığı tesis, altyapı ve kadro yapılanmaları ile takımı kısa sürede Belçika süper ligine taşıyan Oktay Ercan, bir dönem yöneticilik ve başkan vekilliği görevi yürüttüğü Boluspor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



'BOLUSPOR'UN YERİ KESİNLİKLE SÜPER LİG'DİR'



Bolu'nun ve Boluspor'un kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Ercan, "Bolu doğduğum ve büyüdüğüm yer. İlişkilerim hala devam ediyor, akrabalarım ve arkadaşlarım orada. Bolu'dan kopmam söz konusu değil. Ben futbol sevgime biraz da Bolu'da başladım. Bu nedenle Boluspor'a mümkün olduğunca yardımcı olmaya devam edeceğim. Boluspor yıllardır Türk futbolu için çok oyuncu yetiştirmiştir ve Boluspor'un yeri kesinlikle Süper Lig'dir" dedi.



'BOLUSPOR BAŞKANI İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ'



Bolu'nun coğrafi özelliklerine de dikkat çeken Ercan, "Hem kamp tesisleri olarak hem de Ankara-İstanbul yakınlığı bakımından süper lige yakışacak bir yerdir. Bolu'da da düşüncelerimiz var. Boluspor Başkanı ile sürekli temas halindeyiz. Boluspor ile ilgili daha neler yapabiliriz? Boluspor'u daha iyi nerede görebiliriz? Bu soruların cevabını birlikte arıyoruz. Bunlarla ilgili de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



'TARAFTARI OLDUĞUM TAKIM GALATASARAY'DIR'



Türkiye'de tuttuğu takımla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Ercan, "Bolu memleketim olduğu için Boluspor'a sevgim küçüklüğümden beri var. Desteklediğim takım, taraftarı ve genel kurul üyesi olduğum Galatasaray'dır. Galatasaray ile hem şahsım olarak hem de KVC Westerlo Kulübü olarak çok iyi ilişkilerimiz var. Galatasaray taraftarı olmak benim için bir onur ve bir mutluluktur" dedi.



'DİĞER KULÜP BAŞKANLARIYLA İLETİŞİMDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Diğer kulüplerin başkanları ile de dostane ilişkilerinin ve diyaloglarının devam ettiğini söyleyen Ercan, "Zaten Avrupa'da bir takımınız varsa Türkiye'de mutlaka hepsiyle bir şekilde iletişim kuruyorsunuz. İletişim kurmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.





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