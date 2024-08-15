Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılmayı hedeflendiklerini kaydetti.



Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun 2020'de pandemi sebebiyle ertelenerek 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyasını Mete Gazoz ile aldığını hatırlatarak, bunun sürdürülebilir bir başarı olduğunu Paris 2024'te göstermenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.



Geride kalan yıllar içinde ortaya koydukları çabanın bir çok uluslararası madalya kazandırmakla beraber, Paris 2024'te Klasik Yay Erkek Milli Takımı'yla üçüncülük kürsüsüne çıkılmasını sağladığını belirten Ergin, okçuluk branşında madalya kazanan 7 ülkeden biri oldukları için gurur duyduklarını vurguladı.



"Bundan sonraki amacımız, Los Angeles 2028'de çıtayı daha da yukarıya çıkarabilmek." ifadesini kullanan Ergin, şöyle devam etti:



"Paris 2024'e orada birçok madalya alabileceğimize dair beklenti yaratarak gittik ve bir madalya almayı da başardık. Yapacağımız çalışmalarla, sporcularımızın kariyerini geliştirerek, sporcularımızı daha fazla tecrübelendirerek, Los Angeles'a çok daha güçlü gitmeyi planlıyoruz. Paris'te ilk defa dört sporcuyla temsil edildik. Dört ayrı kategoride madalya için yarışabilir hale geldik. Los Angeles Olimpiyatları için birinci hedefimiz 6 sporcuyla orada olmak. Katılabileceğimiz en yüksek sporcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Arkasından da orada hem bireysel hem takım hem de karma takımla madalyalar kazanabileceğimizi biliyoruz. Bu konudaki öz güvenimiz çok yüksek."



Ergin, Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından sporculara izin verdiklerini, ancak teknik ekip olarak ara vermeden önlerindeki 4 yılı planlamaya başladıklarını dile getirdi.



"81 vilayetin herhangi birinde olimpiyat oyunlarını düzenleyebiliriz"



Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, Türk toplumunun misafirperverliği ile ön plana çıktığını, her zaman konuklarının rahat etmesi, kendisini iyi hissedebilmesi için tüm tedbirleri almaktan çekinmediğini söyledi.



Organizasyon düzenleme yeteneğiyle de Türkiye'nin herhangi bir ülkeyle karşılaştırılamayacağını dile getiren Ergin, "Türkiye'deki 81 vilayetin herhangi birinde bana göre olimpiyat oyunlarını çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Paris gibi metropol, kozmopolit bir şehrin içinde olabilecek en iyi şekilde olimpiyat organize edilmeye çalışıldı. Ufak tefek aksaklıklar da olsa organizasyonu götürmeye çalıştılar. Paris, Tokyo, Pekin'de olimpiyat oyunlarına, birçok gençlik olimpiyatına katılmış bir spor adamı olarak, Türkiye çok rahat şekilde, 81 vilayetin herhangi birinde olimpiyat oyunlarını düzenleyebilir." diyerek sözlerini tamamladı.













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