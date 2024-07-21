Okçulukta "Konuralp Hava Koşusu" Düzce'de sona erdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta 'Konuralp Hava Koşusu' Düzce'de sona erdi
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21 Temmuz 2024 18:33
Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan etkinlik, 21 il ve 30 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Gölyaka Kültür Park alanında gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği, Gölyaka Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Erkekler ve kadınlar kategorisinde yapılan "sınırsız yay" yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık verdi.

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