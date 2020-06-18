Çaykur Rizespor karşısında ayağı kırılan Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'da herkesin morallerini yerle bir etti. Ancak sarı-kırmızılıların sadece moralleri değil transfer planları da bozuldu. Koronavirüs salgını sonrası ekonomik darboğazı düşünerek transfer politikası belirleyen Aslan, iç piyasadan bonservisi elinde olan ve uzun yıllar takıma katkı sağlayacak isimlerle kadrosunu güçlendirip, dış hamlede ise bir sağ bek bir de forvet takviyesi yapmayı hedeflemişti. Ancak Uruguaylı file bekçisinin bu sezonu kapattığı gibi önümüzdeki senenin ilk yarısında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olması da Galatasaray'ın alternatif planlara yönelmesine sebep oldu.



GÖZLER OKAN KOCUK'DA



Şimdiden kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar her ihtimali göz önünde bulundurmak istiyor. Muslera'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı net olarak belli olmasa da daha önce aynı bölgede benzer kırık yaşayan Emre Akbaba'nın geri dönmesi tam altı ayı bulmuştu. Benzer bir senaryo için hazırlık yapan Galatasaray'da Okan Kocuk'un performansı belirleyici olacak. Yirmi dört yaşındaki eldivenin önümüzdeki dört maçı çok kritik. Çünkü Okan'ın bu süreçte göstereceği performansa göre ya G.Saray, Muslera'nın yokluğu için bir transfer yapma kararı alacak ya da Uruguaylı file bekçisinin iyileşmesini bekleyecek.



OKAN KOCUK: "HAZIRIM HOCAM!"



Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralacak olan Okan Kocuk, Fatih Terim'e söz verdi. Çaykur Rizespor maçındaki penaltıyı ilk hamlede kurtaran 24 yaşındaki eldiven, Muslera'dan çok şey öğrendiğini belirtip yüzde 100 konsantrasyonla maçlara çıkacağını söyledi.



