Okan Buruk ve oğlundan Kadıköy pozu ve penaltı notu

Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk, derbi galibiyetinin ardından mutluluğu birlikte yaşadılar.

Haber; Sporx.com
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Okan Buruk ve oğlundan Kadıköy pozu ve penaltı notu
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22 Eylül 2024 01:07
Son güncelleme 22 Eylül 2024 01:30
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi galibiyetin oğlu Ali Yiğit ile birlikte kutladı.

Kadıköy'de kazanılan 3-1'lik maç sonrası Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile taktik tahtası üzerine yazılan 'Kadıköy Hatırası' yazısının önünde poz verdi.

Galatasaray'da Fenerbahçe'nin golünün üzerine yazılan not; "Penaltı jokeri"



İşte Okan Buruk ve oğlunun pozu:




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