Okan Buruk ve oğlundan Kadıköy pozu ve penaltı notu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi galibiyetin oğlu Ali Yiğit ile birlikte kutladı.
Kadıköy'de kazanılan 3-1'lik maç sonrası Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile taktik tahtası üzerine yazılan 'Kadıköy Hatırası' yazısının önünde poz verdi.
Galatasaray'da Fenerbahçe'nin golünün üzerine yazılan not; "Penaltı jokeri"
İşte Okan Buruk ve oğlunun pozu:
Kadıköy'de kazanılan 3-1'lik maç sonrası Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile taktik tahtası üzerine yazılan 'Kadıköy Hatırası' yazısının önünde poz verdi.
Galatasaray'da Fenerbahçe'nin golünün üzerine yazılan not; "Penaltı jokeri"
İşte Okan Buruk ve oğlunun pozu: