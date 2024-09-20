Okan Buruk'un derbi planı hazır!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tadic ve Maximin'in savunma yardımı yapmadığını tespit etti. Barış Alper, Yunus Akgün veya Roland Sallai ile bu zaafı değerlendirmeye çalışacak...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un derbi planı hazır!
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20 Eylül 2024 09:49
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik adam hafta boyunca Fenerbahçe'nin eksik yönleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı videolu analizlerle adeta oyuncularının beynini yıkıyor.

"BEKLERE YARDIM ETMİYORLAR"

Okan Buruk'un derbi maçta oyun planını kanatlar üzerine kuracağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarını izleyen Buruk, kanatlarda forma giyen Maximin ve Tadic'in beklere yeteri kadar yardım yapmadığını tespit etti.

Okan hocanın Süper Lig'in en çabuk oyuncularından olan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bu zaafı değerlendireceği bekleniyor.

BARIŞ ALPER'İN FİZİK GÜCÜ DE SİLAH

Roland Sallai'nin Yunus Akgün'ün yerine oynaması söz konusu. Bu durumda Macar yıldız da aynı şekilde kullanılacak. Cimbom, Fenerbahçe'nin beklerini tek yakalayıp pozisyona girmeyi planlıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın fizik gücünden bu derbide daha da yararlanacak ve derbide skor üretmeye çalışacak. 

 
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