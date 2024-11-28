Okan Buruk'un AZ Alkmaar maçı planı hazır!

Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, bu kez deplasmanda kazanma hedefinde. Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar ile oynayacakları Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçına hazır.
'HEDEFİMİZ YİNE AVRUPA'
Alkmaar deplasmanından en iyi sonuçla dönmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Hedefimiz yine Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek" dedi. 2-0'dan 2-2'ye gelen Rigas maçı dışında turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Okan hoca, özellikle hücum anlamında ortaya koydukları istatistiklerin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi. Galatasaray, UEFA'nın ilk 4 haftadaki Avrupa Ligi verilerinde neredeyse her tabloda zirvede veya ilk 3'te yer alıyor.
GÖZÜNÜ İLK 8'E ÇEVİRDİ
Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılı takımın şu ana kadar ortaya koyduğu futboldan taviz vermeyi düşünmeyen Okan Buruk, kalan maçlardan da en yüksek puanı çıkararak ligi ilk 8'de bitirmeye kararlı. Galatasaray böylece doğrudan son 16 turuna kalacak ve play-off oynamak zorunda kalmayacak. Cim Bom'u AZ Alkmaar deplasmanından sonra sırasıyla Malmö deplasmanı, içeride Dinamo Kiev maçı ve son olarak Ajax deplasmanı bekliyor. Okan hoca, öğrencilerinin bu maçların tamamından 3 puanla ayrılabileceğini düşünüyor.
'HEDEFİMİZ YİNE AVRUPA'
Alkmaar deplasmanından en iyi sonuçla dönmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Hedefimiz yine Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek" dedi. 2-0'dan 2-2'ye gelen Rigas maçı dışında turnuvaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Okan hoca, özellikle hücum anlamında ortaya koydukları istatistiklerin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi. Galatasaray, UEFA'nın ilk 4 haftadaki Avrupa Ligi verilerinde neredeyse her tabloda zirvede veya ilk 3'te yer alıyor.
GÖZÜNÜ İLK 8'E ÇEVİRDİ
Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılı takımın şu ana kadar ortaya koyduğu futboldan taviz vermeyi düşünmeyen Okan Buruk, kalan maçlardan da en yüksek puanı çıkararak ligi ilk 8'de bitirmeye kararlı. Galatasaray böylece doğrudan son 16 turuna kalacak ve play-off oynamak zorunda kalmayacak. Cim Bom'u AZ Alkmaar deplasmanından sonra sırasıyla Malmö deplasmanı, içeride Dinamo Kiev maçı ve son olarak Ajax deplasmanı bekliyor. Okan hoca, öğrencilerinin bu maçların tamamından 3 puanla ayrılabileceğini düşünüyor.