Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.
İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
- "Ağustos ayı iyi geçmemişti, Young Boys'a elenmek hayal kırıklığıydı."
Okan Buruk: "Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim (Gülerek). 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik biz. Tabii o dönemler benim için çok dönemli değil aslında hazırlık maçı adı üstünde."
"KIŞ DÖNEMİ ZOR GEÇTİ"
Okan Buruk: "Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim... Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz."
- "Kerem'in gidişi sizi etkiledi mi?"
Okan Buruk: "Ayrılığı son gündü. Kerem'in çok gitmek istemesi... Ayrılmasından yana değildim. O kadar çok istedi ki, artık burada size kalsa bir şey vermeyeceğini net görüyorduk. Böyle olunca gitmesine izin verdik. Önemli parçaydı."
FENERBAHÇE MAÇI
Okan Buruk: "Fenerbahçe'nin 3-4-3'e yakın bir sistemle oynaması işimizi çok kolaylaştırdı. Ben de karşılık olarak 4-3-3 benzeri bir sistemle onlara karşılık verdim."
"MAURO ICARDI SAKATLANMASA..."
- Icardi sakatlanmasaydı kafanızda nasıl bir plan vardı?
Okan Buruk: "Aslında en iyi oynadığımız dönem o dönemdi. Tottenham maçı. O sistemin üstünden gitsek çok daha başarılı olabilirdik aslında. Hee şu var; kadro genişliğimiz o oyunu her zaman oyuna yeter miydi? Osimhen'i alırken zaten direkt o ışık yanmıştı. Hemen 'İstiyorum' dedim. Başkası korkabilirdi."
Okan Buruk: "Mario Lemina'yı Avrupa listesine yazmamak, evet hata."
- Avrupa listesine yine Lemina yerine Cuesta'yı koyar mıydınız?
Okan Buruk: "Şöyle bir sıkıntı vardı; Cuesta oynayarak gelmişti, Lemina bir aydır oynamamıştı. Hatta geldikten sonra 'Bana 3-4 gün verin' demişti. Lemina, maç sonrası yenilenmesi de çok zor olan bir oyuncu. Çok kaslı. Bir kupa maçında onu oyuna soktum, Konyaspor maçıydı, son 10-15 dakika oyuna girdi, 2-3 gün antrenmana çıkamadı. O ısınma bile ona yetmiyor yani. Çok hazır gelmemişti, 1 hafta sonra maç vardı, zaten stoper yoktu."
Okan Buruk: "Ismail Jakobs o dönem hep sakattı. En çok ihtiyacımız olan yerde. Eren geldikten sonra Jakobs iyiydi ama Eren öncesi Jakobs yoktu. O da zorlaştırmıştı işimizi."
JOSE MOURINHO İTİRAFI
- Mourinho geldiğinde, 'Bu sene daha zor geçecek' dediniz mi?
Okan Buruk: "Tam tersini düşündüm. Zaten iyi gitmiş, 99 puan toplamış takımın hoca değiştirmesine tam tersi düşündüm. İsim olarak bakmayın, buraya formda gelen bir teknik adam değildi Mourinho. İsmail Kartal kalsaydı daha rekabetçi olurdu."
AVRUPA MESAJI
Okan Buruk: "Avrupa'da daha fazlasını istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde o oyunu göstermemiz lazım iyi de kadro kurmamız lazım. Geçen sene Sallai mesela Avrupa listesine yazamamıştık, devre arasında yazdık. Bu sene çok daha erken kadro yapmızı oluşturmamız lazım. Türk oyuncu da çok önemli Avrupa listesinde."
"CUESTA İÇİN KARAR VERMELİYİZ"
- Avrupa listesi konusunda aslında Cuesta'nın önünde Metehan'ın olması gerekmez mi?
Okan Buruk: "Cuesta ile ilgili bir karar vermek zorundayız. Önümüzdeki yılla ilgili. Transfer yapacaksak karar vermek zorundayız. Metehan önemli de bir karakter takım için."
Okan Buruk: "Sacha Boey çok farklı. Arkada tüm düelloları kazanıyordu. Hele Davinson'la birlikte olduklarında çok farklıydı. Eren çok iyi oynadı. Lemina düelloları kazanma yüzdemizi arttırdı."
Okan Buruk: "Icardi geri dönecek. İnsanlar onu koşmuyor gibi görüyordu ama o ve Mertens'le hücum baskılarımız en iyisiydi."
VICTOR OSIMHEN
Okan Buruk: "Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum."
12+2 için iki tane 21 yaş altı yabancı oyuncu alacaksınız sanırım?
Okan Buruk: "Evet. Jelert ve Yusuf Demir gibi oyuncularımız bizimle kalırlarsa mı daha iyi olur yoksa bir yerde oynarlarsa mı daha iyi olur bir karar vermemiz gerekecek."
BEK TRANSFERLERİ
- Hep bek transferi yaptınız, çok önemli isimler de geldi...
Okan Buruk: "Kim beddua etti diyorlar ya hani (Gülerek). Sallai çok iyi oynadı bence. Bek olarak bitirdi sezonu bence çok iyiydi. Defansif anlamda iyiydi."
GÖKHAN SAZDAĞI VE ROMULO
Okan Buruk: "Hakimi'yi gördük Şampiyonlar Ligi finalinde. Bekin ne kadar önemli olduğunu belki de orada gördük. Bir ara sol açıkta baskı yapıyordu. Dembele onun yerine kalmıştı. Büyük takımlar için bek önemli."
- Gökhan Sazdağı?
Okan Buruk: "Gökhan'ın bize karşı oynadığı hoşuma gidiyordu. İzleme ekibimizle konuştuk, onlar da izlemişti. Devre arası için 'Düşünülebilir' demiştik ama daha sonra transferlerimiz oldu. Orada çok oyuncumuz var şu an öyle bir düşüncemiz yok."
Romulo?
Okan Buruk: "Bence sezonun en flaş ismiydi. Birçok takım almak isteyecektir. Biz Osimhen'in Icardi'nin durumuna göre, Icardi sakatlıktan dönecek. Morata var, önemli karakter, ondan da memnunuz. Bizim santrafor işimiz Osimhen'e bağlı."
BARIŞ ALPER YILMAZ
Okan Buruk: "Barış Alper'le devre arasında ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri Tuncay'la birlikte 'Biz Galatasaray oyuncusuyuz' dediler. Barış'a teklif gelirse kulüp karar verecektir ama 'Biz Barış'ı satmak istiyoruz' diye bir şeyimiz yok. İlla satacağız diye bir şeyimiz yok."
KİŞİSEL HEDEFİ
Bundan sonra kişisel hedefiniz ne? Tabii ki 4. şampiyonluk, tabii ki Avrupa'da başarılı olmak. Bunları söylemenize gerek yok. Sizin kişisel hedefiniz ne?
Okan Buruk: "Biraz gerçekçi bakıyorum. Bir kere şu anda mevcut bütçe, oyuncu kalitesiyle ve Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray'ı, Avrupa'nın elit takımlarından biri olarak görüyorum. Mesela Premier Lig'de çalışmayı çok isterim ama Avrupa'da gidip herhangi bir yerde çalışayım düşüncem yok ama iyi bir yerde çalışmak istiyorum. Galatasaray'ın bir ismi var ve global bir marka. Burada olabildiğim sürece burada olmak istiyorum. Burada çok mutluyum çünkü. Onun yanında Premier Lig tecrübesi yaşamak çok önemli."
Okan Buruk: "Ben iki takımın oynamasını seviyorum. Bu futbolu çok seviyorum ve Premier Lig'in çok farklı olduğunu düşünüyorum."
JOSE MOURINHO İLE YAŞANANLAR
Okan Buruk: "Gerçekten saygı duyulacak bir teknik direktör geçmişiyle. Burada yaptıklarının bazılarını bekliyor muyduk, bekliyorduk. Olabiliyor, en sevmediğim şey, teknik adamlar arasında yaşanan şeyler. Bunu da istemem. Maçtan sonra da, "Büyütmemek lazım." dedim. Büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Maça gelse, rakip kulübeye gidip elini sıkarım. Tabii ki karşı taraftan bir şey gelirse sizin de durumunuz değişiyor ama saha dışında bir şeyler değiştirmek istiyorsanız, sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama maalesef kutuplaşmanın arttığını görüyoruz. İki camia arasında kutuplaşma oldu son 3 senedeki Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinden dolayı. Bunlar keşke olmasa, ben o konuda kendi adıma düşeni yaparım."
YABANCI HAKEM, YABANCI VAR
Okan Buruk: "Etmesi mi lazım, etmemesi lazım, oraya koyabilecek kalitede hocanız var mı? Karar verip Türk hakemlerine destek olmak gerekiyor bence. En kötü yapılan, hepsine saygı duyuyorum, bütün atamaların yanlış yapıldığı, sezon içerisinde birçok hakem atamasının yanlış yapıldığını düşünüyorum. %80'i yanlıştı bence atamaların. Burada derbi maçları da normal maçlar da var. İnadına yanlış atamalar var. Bu sene ilk kez yabancı hakem geldi. Bunların hepsini bir şey koyduğumda, bu seneki atamaların hep yanlış olduğunu düşündüm. Bazen bakıyordum atanan hakem, öyle tanıyordum hakemi. Hiç bilmediğimiz hakemler yönetti maçımızı. Ben buna açığım, tabii ki yönetsinler. Ama eskiden bir süreçten geçip daha önemli maçları alıyorlardı. Ondan zarar da gördüler. Bu sene çok değişik olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırdığım çok atama oldu bu sene."
A MİLLİ TAKIM HAYALİ
Okan Buruk: "İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride. Milli takımda oynadım, o heyecanı yaşadım. Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim. Montella da iyi gidiyor, Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. İyi işler yapıyor ve iyi bir insan. Ona da destek olmak gerekiyor."
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Okan Buruk: "Orada önemli olan bizim elimizden geleni yapmamız. Elimizden geleni yapacağız."
TARAFTARA MESAJI - TRANSFER
Okan Buruk: "Çok fazla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce de konuştuk, çok önemli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetime de teşekkür ederim. Bize güveniyorlar. Gelecekler dışında gönderecekler de önemli. Orada da birçok oyuncu var. Para ve limit var. Devam eden, ayrılacak oyuncular var. Gidenler de bir mesai. Bunu iyi yürütmemiz gerekiyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Şu anda maç yok mesela, transfere odaklanılıyor sadece. Bu da bizi hataya yönlendirebiliyor. Erken karar verip hataya neden olabiliyor. Erken karar vermemek lazım. Önemli çalışmalar yapıyoruz, yapacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu anlamda da çok çalışıyoruz."
İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
- "Ağustos ayı iyi geçmemişti, Young Boys'a elenmek hayal kırıklığıydı."
Okan Buruk: "Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim (Gülerek). 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik biz. Tabii o dönemler benim için çok dönemli değil aslında hazırlık maçı adı üstünde."
"KIŞ DÖNEMİ ZOR GEÇTİ"
Okan Buruk: "Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim... Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz."
- "Kerem'in gidişi sizi etkiledi mi?"
Okan Buruk: "Ayrılığı son gündü. Kerem'in çok gitmek istemesi... Ayrılmasından yana değildim. O kadar çok istedi ki, artık burada size kalsa bir şey vermeyeceğini net görüyorduk. Böyle olunca gitmesine izin verdik. Önemli parçaydı."
FENERBAHÇE MAÇI
Okan Buruk: "Fenerbahçe'nin 3-4-3'e yakın bir sistemle oynaması işimizi çok kolaylaştırdı. Ben de karşılık olarak 4-3-3 benzeri bir sistemle onlara karşılık verdim."
"MAURO ICARDI SAKATLANMASA..."
- Icardi sakatlanmasaydı kafanızda nasıl bir plan vardı?
Okan Buruk: "Aslında en iyi oynadığımız dönem o dönemdi. Tottenham maçı. O sistemin üstünden gitsek çok daha başarılı olabilirdik aslında. Hee şu var; kadro genişliğimiz o oyunu her zaman oyuna yeter miydi? Osimhen'i alırken zaten direkt o ışık yanmıştı. Hemen 'İstiyorum' dedim. Başkası korkabilirdi."
Okan Buruk: "Mario Lemina'yı Avrupa listesine yazmamak, evet hata."
- Avrupa listesine yine Lemina yerine Cuesta'yı koyar mıydınız?
Okan Buruk: "Şöyle bir sıkıntı vardı; Cuesta oynayarak gelmişti, Lemina bir aydır oynamamıştı. Hatta geldikten sonra 'Bana 3-4 gün verin' demişti. Lemina, maç sonrası yenilenmesi de çok zor olan bir oyuncu. Çok kaslı. Bir kupa maçında onu oyuna soktum, Konyaspor maçıydı, son 10-15 dakika oyuna girdi, 2-3 gün antrenmana çıkamadı. O ısınma bile ona yetmiyor yani. Çok hazır gelmemişti, 1 hafta sonra maç vardı, zaten stoper yoktu."
Okan Buruk: "Ismail Jakobs o dönem hep sakattı. En çok ihtiyacımız olan yerde. Eren geldikten sonra Jakobs iyiydi ama Eren öncesi Jakobs yoktu. O da zorlaştırmıştı işimizi."
JOSE MOURINHO İTİRAFI
- Mourinho geldiğinde, 'Bu sene daha zor geçecek' dediniz mi?
Okan Buruk: "Tam tersini düşündüm. Zaten iyi gitmiş, 99 puan toplamış takımın hoca değiştirmesine tam tersi düşündüm. İsim olarak bakmayın, buraya formda gelen bir teknik adam değildi Mourinho. İsmail Kartal kalsaydı daha rekabetçi olurdu."
AVRUPA MESAJI
Okan Buruk: "Avrupa'da daha fazlasını istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde o oyunu göstermemiz lazım iyi de kadro kurmamız lazım. Geçen sene Sallai mesela Avrupa listesine yazamamıştık, devre arasında yazdık. Bu sene çok daha erken kadro yapmızı oluşturmamız lazım. Türk oyuncu da çok önemli Avrupa listesinde."
"CUESTA İÇİN KARAR VERMELİYİZ"
- Avrupa listesi konusunda aslında Cuesta'nın önünde Metehan'ın olması gerekmez mi?
Okan Buruk: "Cuesta ile ilgili bir karar vermek zorundayız. Önümüzdeki yılla ilgili. Transfer yapacaksak karar vermek zorundayız. Metehan önemli de bir karakter takım için."
Okan Buruk: "Sacha Boey çok farklı. Arkada tüm düelloları kazanıyordu. Hele Davinson'la birlikte olduklarında çok farklıydı. Eren çok iyi oynadı. Lemina düelloları kazanma yüzdemizi arttırdı."
Okan Buruk: "Icardi geri dönecek. İnsanlar onu koşmuyor gibi görüyordu ama o ve Mertens'le hücum baskılarımız en iyisiydi."
VICTOR OSIMHEN
Okan Buruk: "Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum."
12+2 için iki tane 21 yaş altı yabancı oyuncu alacaksınız sanırım?
Okan Buruk: "Evet. Jelert ve Yusuf Demir gibi oyuncularımız bizimle kalırlarsa mı daha iyi olur yoksa bir yerde oynarlarsa mı daha iyi olur bir karar vermemiz gerekecek."
BEK TRANSFERLERİ
- Hep bek transferi yaptınız, çok önemli isimler de geldi...
Okan Buruk: "Kim beddua etti diyorlar ya hani (Gülerek). Sallai çok iyi oynadı bence. Bek olarak bitirdi sezonu bence çok iyiydi. Defansif anlamda iyiydi."
GÖKHAN SAZDAĞI VE ROMULO
Okan Buruk: "Hakimi'yi gördük Şampiyonlar Ligi finalinde. Bekin ne kadar önemli olduğunu belki de orada gördük. Bir ara sol açıkta baskı yapıyordu. Dembele onun yerine kalmıştı. Büyük takımlar için bek önemli."
- Gökhan Sazdağı?
Okan Buruk: "Gökhan'ın bize karşı oynadığı hoşuma gidiyordu. İzleme ekibimizle konuştuk, onlar da izlemişti. Devre arası için 'Düşünülebilir' demiştik ama daha sonra transferlerimiz oldu. Orada çok oyuncumuz var şu an öyle bir düşüncemiz yok."
Romulo?
Okan Buruk: "Bence sezonun en flaş ismiydi. Birçok takım almak isteyecektir. Biz Osimhen'in Icardi'nin durumuna göre, Icardi sakatlıktan dönecek. Morata var, önemli karakter, ondan da memnunuz. Bizim santrafor işimiz Osimhen'e bağlı."
BARIŞ ALPER YILMAZ
Okan Buruk: "Barış Alper'le devre arasında ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri Tuncay'la birlikte 'Biz Galatasaray oyuncusuyuz' dediler. Barış'a teklif gelirse kulüp karar verecektir ama 'Biz Barış'ı satmak istiyoruz' diye bir şeyimiz yok. İlla satacağız diye bir şeyimiz yok."
KİŞİSEL HEDEFİ
Bundan sonra kişisel hedefiniz ne? Tabii ki 4. şampiyonluk, tabii ki Avrupa'da başarılı olmak. Bunları söylemenize gerek yok. Sizin kişisel hedefiniz ne?
Okan Buruk: "Biraz gerçekçi bakıyorum. Bir kere şu anda mevcut bütçe, oyuncu kalitesiyle ve Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray'ı, Avrupa'nın elit takımlarından biri olarak görüyorum. Mesela Premier Lig'de çalışmayı çok isterim ama Avrupa'da gidip herhangi bir yerde çalışayım düşüncem yok ama iyi bir yerde çalışmak istiyorum. Galatasaray'ın bir ismi var ve global bir marka. Burada olabildiğim sürece burada olmak istiyorum. Burada çok mutluyum çünkü. Onun yanında Premier Lig tecrübesi yaşamak çok önemli."
Okan Buruk: "Ben iki takımın oynamasını seviyorum. Bu futbolu çok seviyorum ve Premier Lig'in çok farklı olduğunu düşünüyorum."
JOSE MOURINHO İLE YAŞANANLAR
Okan Buruk: "Gerçekten saygı duyulacak bir teknik direktör geçmişiyle. Burada yaptıklarının bazılarını bekliyor muyduk, bekliyorduk. Olabiliyor, en sevmediğim şey, teknik adamlar arasında yaşanan şeyler. Bunu da istemem. Maçtan sonra da, "Büyütmemek lazım." dedim. Büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Maça gelse, rakip kulübeye gidip elini sıkarım. Tabii ki karşı taraftan bir şey gelirse sizin de durumunuz değişiyor ama saha dışında bir şeyler değiştirmek istiyorsanız, sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama maalesef kutuplaşmanın arttığını görüyoruz. İki camia arasında kutuplaşma oldu son 3 senedeki Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinden dolayı. Bunlar keşke olmasa, ben o konuda kendi adıma düşeni yaparım."
YABANCI HAKEM, YABANCI VAR
Okan Buruk: "Etmesi mi lazım, etmemesi lazım, oraya koyabilecek kalitede hocanız var mı? Karar verip Türk hakemlerine destek olmak gerekiyor bence. En kötü yapılan, hepsine saygı duyuyorum, bütün atamaların yanlış yapıldığı, sezon içerisinde birçok hakem atamasının yanlış yapıldığını düşünüyorum. %80'i yanlıştı bence atamaların. Burada derbi maçları da normal maçlar da var. İnadına yanlış atamalar var. Bu sene ilk kez yabancı hakem geldi. Bunların hepsini bir şey koyduğumda, bu seneki atamaların hep yanlış olduğunu düşündüm. Bazen bakıyordum atanan hakem, öyle tanıyordum hakemi. Hiç bilmediğimiz hakemler yönetti maçımızı. Ben buna açığım, tabii ki yönetsinler. Ama eskiden bir süreçten geçip daha önemli maçları alıyorlardı. Ondan zarar da gördüler. Bu sene çok değişik olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırdığım çok atama oldu bu sene."
A MİLLİ TAKIM HAYALİ
Okan Buruk: "İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride. Milli takımda oynadım, o heyecanı yaşadım. Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim. Montella da iyi gidiyor, Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. İyi işler yapıyor ve iyi bir insan. Ona da destek olmak gerekiyor."
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Okan Buruk: "Orada önemli olan bizim elimizden geleni yapmamız. Elimizden geleni yapacağız."
TARAFTARA MESAJI - TRANSFER
Okan Buruk: "Çok fazla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce de konuştuk, çok önemli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetime de teşekkür ederim. Bize güveniyorlar. Gelecekler dışında gönderecekler de önemli. Orada da birçok oyuncu var. Para ve limit var. Devam eden, ayrılacak oyuncular var. Gidenler de bir mesai. Bunu iyi yürütmemiz gerekiyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Şu anda maç yok mesela, transfere odaklanılıyor sadece. Bu da bizi hataya yönlendirebiliyor. Erken karar verip hataya neden olabiliyor. Erken karar vermemek lazım. Önemli çalışmalar yapıyoruz, yapacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu anlamda da çok çalışıyoruz."
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