Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum." dedi.
"FARKI YÜKSELTTİK"
En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik." ifadelerini kullandı.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük." sözlerini sarf etti.
"NEDEN BİZ 16:00'DA OYNADIK?"
Maç planlamasına tepki gösteren Okan Buruk "Üç gün bile dolmadan maça çıktık. Maç planlama, Galatasaray'ın en kısa zamanda oynaması için plan yapıyor. AZ Alkmaar ile deplasmanda perşembe oynuyoruz, öbür hafta maç olmamasına rağmen yine pazar gününe koyular. 16:00'ya maçı verdiler, neden 19:00'da oynamadık? Herkes 19:00'da oynasın o zaman. Maç planlamadan memnun değiliz." dedi.
"ALEYHİMİZE PENALTILAR..."
Okan Buruk, Samsunspor lehine verilen penaltılarla ilgili olarak "Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Altıncı penaltı oldu. Kolay iki penaltı verildi. Majör hata olarak daha çok konuşması gereken taraf Galatasaray. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Bugün verildi, daha sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu! İyi yanından bakıyoruz, kazanarak bu penaltıları atlattık." açıklamasını yaptı.
"BİR TEK PENALTI VERMİYORLAR"
Duran toplardaki başarılarının sorulması üzerine Okan Buruk "Duran toplara çalışıyoruz, bunu rakip analizlerinde yapıyoruz. Atacak oyuncu, vuracak oyuncular. Geçen sene de çok iyiydik, bu sene de çok iyiydik. Duran top önemli, rakipleriniz size çok fazla duran top veriyor. Korner, fauller... Penaltı vermiyorlar bir tek, onun dışında korner ve faul atışı veriyorlar. Duran toplarda iyi oyuncularınız varsa, gol yakınsınız. Fazla kişi gidiyoruz, burada riskler de alıyoruz. Duran topları kendim çalıştırıyorum ayrıca bir analizcimiz de var." ifadelerini kullandı.
"ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ..."
"Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?" sorunu yanıtlayan Okan Buruk "Mauro Icardi'nin sakatlığı bizi psikolojik olarak üzdü, sahada güçlü bir karakterdi. Saha içerisinde Icardi'yi aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığı zaman daha çok aranır. Tottenham maçında Victor Osimhen ile Mauro Icardi çok iyi işler yaptı. İnşallah Mauro Icardi iyileşecek ve gelecek sene güçlü bir şekilde aramıza dönecek. Mauro Icardi'nin sözleşmesinin dondurulması gibi bir şey yok. Yabancı sayısı belli, ona göre 12+2 için değerlendirme yapıyorsunuz. Eskiden 4-5 ay arası dönenler oluyordu ama bu sakatlık 6-8 aya uzadı. Çünkü erken dönünce sakatlıklar yine oluyor. Bir sonraki sezonun hazırlık kampında olur gibi duruyor." dedi.
"GALATASARAY'I TUTUN"
"Beğenmeyenler Manchester City ya da Real Madrid tutsun dediniz, şu an ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Okan Buruk "Onu kendi taraftarımıza değil, soruyu soran arkadaşıma söylemiştim. İki senede dört maç kaybetmiştik, 18 maç kaybetmiş gibi onları saymıştı. Provokatif olarak algılamıştım o soruyu. Cevabım o arkadaşaydı. Bazen provokatif sorular da güzeldir. Hep aynı sorular hep aynı cevap sıkıcı olabilir. Bu işin bir parçası da iletişim. Bazen sakin kalmamız gerekirken aceleci cevaplarımız olabiliyor. Herkese tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları, Manchester City son 4 maçını kaybetti." diye konuştu.
Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum." dedi.
"FARKI YÜKSELTTİK"
En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik." ifadelerini kullandı.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük." sözlerini sarf etti.
"NEDEN BİZ 16:00'DA OYNADIK?"
Maç planlamasına tepki gösteren Okan Buruk "Üç gün bile dolmadan maça çıktık. Maç planlama, Galatasaray'ın en kısa zamanda oynaması için plan yapıyor. AZ Alkmaar ile deplasmanda perşembe oynuyoruz, öbür hafta maç olmamasına rağmen yine pazar gününe koyular. 16:00'ya maçı verdiler, neden 19:00'da oynamadık? Herkes 19:00'da oynasın o zaman. Maç planlamadan memnun değiliz." dedi.
"ALEYHİMİZE PENALTILAR..."
Okan Buruk, Samsunspor lehine verilen penaltılarla ilgili olarak "Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Altıncı penaltı oldu. Kolay iki penaltı verildi. Majör hata olarak daha çok konuşması gereken taraf Galatasaray. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Bugün verildi, daha sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu! İyi yanından bakıyoruz, kazanarak bu penaltıları atlattık." açıklamasını yaptı.
"BİR TEK PENALTI VERMİYORLAR"
Duran toplardaki başarılarının sorulması üzerine Okan Buruk "Duran toplara çalışıyoruz, bunu rakip analizlerinde yapıyoruz. Atacak oyuncu, vuracak oyuncular. Geçen sene de çok iyiydik, bu sene de çok iyiydik. Duran top önemli, rakipleriniz size çok fazla duran top veriyor. Korner, fauller... Penaltı vermiyorlar bir tek, onun dışında korner ve faul atışı veriyorlar. Duran toplarda iyi oyuncularınız varsa, gol yakınsınız. Fazla kişi gidiyoruz, burada riskler de alıyoruz. Duran topları kendim çalıştırıyorum ayrıca bir analizcimiz de var." ifadelerini kullandı.
"ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ..."
"Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?" sorunu yanıtlayan Okan Buruk "Mauro Icardi'nin sakatlığı bizi psikolojik olarak üzdü, sahada güçlü bir karakterdi. Saha içerisinde Icardi'yi aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığı zaman daha çok aranır. Tottenham maçında Victor Osimhen ile Mauro Icardi çok iyi işler yaptı. İnşallah Mauro Icardi iyileşecek ve gelecek sene güçlü bir şekilde aramıza dönecek. Mauro Icardi'nin sözleşmesinin dondurulması gibi bir şey yok. Yabancı sayısı belli, ona göre 12+2 için değerlendirme yapıyorsunuz. Eskiden 4-5 ay arası dönenler oluyordu ama bu sakatlık 6-8 aya uzadı. Çünkü erken dönünce sakatlıklar yine oluyor. Bir sonraki sezonun hazırlık kampında olur gibi duruyor." dedi.
"GALATASARAY'I TUTUN"
"Beğenmeyenler Manchester City ya da Real Madrid tutsun dediniz, şu an ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Okan Buruk "Onu kendi taraftarımıza değil, soruyu soran arkadaşıma söylemiştim. İki senede dört maç kaybetmiştik, 18 maç kaybetmiş gibi onları saymıştı. Provokatif olarak algılamıştım o soruyu. Cevabım o arkadaşaydı. Bazen provokatif sorular da güzeldir. Hep aynı sorular hep aynı cevap sıkıcı olabilir. Bu işin bir parçası da iletişim. Bazen sakin kalmamız gerekirken aceleci cevaplarımız olabiliyor. Herkese tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları, Manchester City son 4 maçını kaybetti." diye konuştu.
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