Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lucas Torreira'ya Ümraniyespor maçında ilk 11'de şans verdi. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens ise yedek soyundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2022 20:26
Galatasaray'da Okan Buruk, Ümraniyespor maçında Lucas Torreira'ya ilk 11'de şans vardi.

Genç teknik adam, geçen haftaki Giresunspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren Uruguaylı futbolcuyu bu kez ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray'da, geçen hafta Torreira gibi sonradan oyuna giren Dries Mertens ise yine yedek soyundu.

Galatasaray'ın 11'i şu şekilde;

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ