Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı

Galatasaray'da Okan Buruk, Ümraniyespor maçında Lucas Torreira'ya ilk 11'de şans vardi.
Genç teknik adam, geçen haftaki Giresunspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren Uruguaylı futbolcuyu bu kez ilk 11'de görevlendirdi.
Galatasaray'da, geçen hafta Torreira gibi sonradan oyuna giren Dries Mertens ise yine yedek soyundu.
Galatasaray'ın 11'i şu şekilde;
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic.
Genç teknik adam, geçen haftaki Giresunspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren Uruguaylı futbolcuyu bu kez ilk 11'de görevlendirdi.
Galatasaray'da, geçen hafta Torreira gibi sonradan oyuna giren Dries Mertens ise yine yedek soyundu.
Galatasaray'ın 11'i şu şekilde;
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic.
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