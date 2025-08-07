07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye izin yok!

Mauro Icardi, en kısa sürede forma giymek isterken teknik ekip ve yönetim ise temkinli davranıyor.

07 Ağustos 2025 09:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi uzun süredir yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmek için gün sayıyor.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre Arjantinli yıldız, hocası Okan Buruk'a ve Abdullah Kavukcu'ya giderek 2 hafta içinde sahada olmak istediğini iletti.

RİSKE EDİLMEK İSTENMİYOR

Okan Buruk ve sağlık heyeti ise bu konuda Icardi ile hemfikir değil. Mauro Icardi'nin sahalara dönüşünün mümkün olduğunca yavaş olması isteniyor çünkü Arjantinlinin geçirdiği sakatlıktan dolayı kilo fazlası var.


Sağlık ekibi olası bir yeniden sakatlık riskini önlemek istiyor.

GAZİANTEP VE KARAGÜMRÜK MAÇLARINDA YOK

Teknik kadronun kararı doğrultusunda Gaziantep maçının kadrosunda yer almayacak olan Icardi, Karagümrük karşısında da oynamayacak.


 
