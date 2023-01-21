Okan Buruk'tan kadroda 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçına göre Antalyaspor karşılaşmasında kadroda 3 değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan kadroda 3 değişiklik
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21 Ocak 2023 19:36
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta Atakaş Hatayspor'u mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'yı yedeğe çekti.

Okan Buruk, Fraport TAV Antalyaspor karşısında bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Milot Rashica ve Dries Mertens'e görev verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'nın yanı sıra Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu ve Emin Bayram yer aldı.

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