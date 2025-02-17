Okan Buruk'tan kadro yorumu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçı öncesinde açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan kadro yorumu!
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17 Şubat 2025 19:32
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kritik haftalara girdiklerini  söyleyen Buruk, "Çok zor bir deplasman, her takım için. Deplasmanlar genel olarak zor ama Galatasaray'a baktığımızda deplasmanlarda hep kazanan bir takım var. Bu sene sadece 3 beraberliğimiz var, 1'i deplasmanda. Puan farkını sürdürmek istiyoruz, kritik haftalara girdik. Ligdeki durumumuz çok iyi. Bir önceki maça göre elimde çok çok fazla oyuncu var. Benim elimi rahatlatan bir durum bu. Bir sonraki maçı düşünebileceğim bir kadro var." dedi.
"LEMINA'YA SÜRE VERECEĞİM"

Yeni transferler ile ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Frankowski ilk 11, Eren'i de hazırlıyoruz. Lemina gibi çok önemli bir oyuncu var. Bugün süre verip hazırlamak istiyoruz. Oyunun devamında onu kullanacağız. Oynayacağımız oyun çok önemli, rakibin aşağı yukarı planlarını biliyoruz. Bunu yapınca geriye sahadaki öz güveniniz ve kaliteniz kalıyor. Bunları da sağlayacak bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

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