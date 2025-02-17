Okan Buruk'tan kadro yorumu!

"Çok zor bir deplasman, her takım için. Deplasmanlar genel olarak zor ama Galatasaray'a baktığımızda deplasmanlarda hep kazanan bir takım var. Bu sene sadece 3 beraberliğimiz var, 1'i deplasmanda. Puan farkını sürdürmek istiyoruz, kritik haftalara girdik. Ligdeki durumumuz çok iyi. Bir önceki maça göre elimde çok çok fazla oyuncu var. Benim elimi rahatlatan bir durum bu. Bir sonraki maçı düşünebileceğim bir kadro var." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Kritik haftalara girdiklerini söyleyen Buruk,Yeni transferler ile ilgili de konuşan deneyimli hoca,ifadelerini kullandı.