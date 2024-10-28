Okan Buruk'tan Icardi'ye yeni görev

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk son dört gün yaptırdığı çalışmalarda iki farklı sistemin üzerinde dursa da öndeki ikiliyi bozamadı.
Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte forma giydiği maçlardaki uyumunu beğenen Buruk, iki yıldızı birlikte sahaya sürme kararı aldı.
Nijeryalı yıldızın fiziksel üstünlüğünü kullanmayı amaçlayan Buruk, Icardi'ye ise özel bir rol hazırladı.
MERTENS KULÜBEYE GEÇECEK!
Elfsborg müsabakasında rakip kaleye en yakın futbolcu olarak Osimhen görev yapmış; Icardi ise daha gezgin bir rolle sahaya çıkmıştı.
Buruk, derbide Dries Mertens'i yedek soyundurmayı düşünüyor. Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş karşısında ise Icardi'yi bağlantı oyuncusu olarak kullanacak.
Inter'de oynadığı yıllarda '10 numara' görevlerini de yapan Arjantinli'den serbest rolde oynamasını ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamasını istedi.
Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte forma giydiği maçlardaki uyumunu beğenen Buruk, iki yıldızı birlikte sahaya sürme kararı aldı.
Nijeryalı yıldızın fiziksel üstünlüğünü kullanmayı amaçlayan Buruk, Icardi'ye ise özel bir rol hazırladı.
MERTENS KULÜBEYE GEÇECEK!
Elfsborg müsabakasında rakip kaleye en yakın futbolcu olarak Osimhen görev yapmış; Icardi ise daha gezgin bir rolle sahaya çıkmıştı.
Buruk, derbide Dries Mertens'i yedek soyundurmayı düşünüyor. Başarılı çalıştırıcı Beşiktaş karşısında ise Icardi'yi bağlantı oyuncusu olarak kullanacak.
Inter'de oynadığı yıllarda '10 numara' görevlerini de yapan Arjantinli'den serbest rolde oynamasını ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamasını istedi.