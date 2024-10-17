Okan Buruk'tan Elias Jelert hamlesi!

Galatasarau Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında Elias Jelert'i ilk 11'de kullanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Elias Jelert hamlesi!
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17 Ekim 2024 11:52
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının 11'ini kafasında kurmaya başladı.

Barış Alper Yılmaz yetişmesinin şüpheli olduğu dönemde Ziyech'in geri dönmesi de Galatasaray açısından pozitif bir gelişme oldu.

Yüksek tempolu ve zorlayıcı idmanlara rağmen hazır bir görüntü veren Faslı yıldızın en kötü ihtimalle 2. yarıda süre alması bekleniyor.

NELSSON VE JELERT 11'DE!

Kolombiya Milli Takımı'ndan geç ve yorgun dönecek olan Sanchez'in ise bu kez dinlendirilme durumu söz konusu.

Tecrübeli stoperin yerine bu kez Nelsson ilk 11'de başlayabilir. Bir başka yorgun isim Kaan Ayhan'ın yerine de Jelert'in 11'e hazırlandığı gelen haberler arasında. 

 
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