Okan Buruk: 'Önemli bir virajı döneceğiz'

Ligden sonra Avrupa'nın da altını üstüne getiren Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
İngiliz devi karşısında tarih yazan sarı kırmızılılar, evinde Beşiktaş'ı da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
OKAN BURUK'UN DERBİ MESAJI
Liverpool maçındaki azami dikkati ve kazanma ruhunu bu maça da yansıtmaları gerektiğini söyleyen teknik direktör Okan Buruk "Bu maçı alırsak önemli bir virajı dönmüş olacağız." vurgusunda bulundu.
OSIMHEN - ICARDI
Liverpool maçı sonrasında tedbir amaçlı olarak bir gün dinlendirilen Victor Osimhen yine derbide başrolde olacak, Mauro Icardi kulübede şans bekleyecek.
DERBİYE PRİM
Yönetim de derbiye özel galibiyete toplam 1 milyon euro'luk prim dağıtacak.
