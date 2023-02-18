Okan Buruk, imzalı 2 formasını depremzedelere bağışladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminden imzalı Galatasaray ve Inter formalarını depremzedeler için satışa sundu.

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Okan Buruk, imzalı 2 formasını depremzedelere bağışladı
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18 Şubat 2023 15:52
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği 2 formayı geliri depremzedeler yararına kullanılması için açık artırmaya bağışladı.

Galatasaray Kulübünün Dev Müzayede ile iş birliğinde  Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışlar devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını, açık artırma ile satılması amacıyla müzayedeye hediye etti.



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