Okan Buruk, ilk resmi sınavını kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk resmi sınavını tek golle kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, ilk resmi sınavını kazandı
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08 Ağustos 2022 01:38
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ilk resmi sınavına Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcularından olan Buruk, teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ilk resmi maçından 3 puanla ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı.

"Cimbom" Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi almıştı.

Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferleri Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

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