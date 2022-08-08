Okan Buruk, ilk resmi sınavını kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ilk resmi sınavına Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcularından olan Buruk, teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ilk resmi maçından 3 puanla ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı.



"Cimbom" Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi almıştı.



Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferleri Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.





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