Okan Buruk: 'İki kupayı da alacağız'

Trendyol Süper Lig'de evinde ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0'lık net bir skorla geçen Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
77 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar'da galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. Ligde son 6 haftaya girilirken, şampiyonluk inancı takımı sarmış durumda.
Teknik direktör Okan Buruk'un maç bitiminde oyuncularını tek tek tebrik ettiği ve soyunma odasında moral aşılayan bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.
"HEM LİG HEM DE KUPA BİZİM OLACAK"
Buruk'un futbolcularına, "Sahada harika bir performans sergilediniz ve taraftarımızı sevince boğdunuz. Sezon sonunda hem lig hem de kupa bizim olacak. Şimdi rotamızı Türkiye Kupası'na çevirdik. Konyaspor'u eleyip finale adımızı yazdırmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
77 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar'da galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı. Ligde son 6 haftaya girilirken, şampiyonluk inancı takımı sarmış durumda.
Teknik direktör Okan Buruk'un maç bitiminde oyuncularını tek tek tebrik ettiği ve soyunma odasında moral aşılayan bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.
"HEM LİG HEM DE KUPA BİZİM OLACAK"
Buruk'un futbolcularına, "Sahada harika bir performans sergilediniz ve taraftarımızı sevince boğdunuz. Sezon sonunda hem lig hem de kupa bizim olacak. Şimdi rotamızı Türkiye Kupası'na çevirdik. Konyaspor'u eleyip finale adımızı yazdırmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.