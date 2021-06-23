Okan Buruk: 'Hakan Çalhanoğlu parayı değil kariyeri seçti'

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferi hakkında Okan Buruk açıklamalarda bulundu.



Futbolculuk döneminde Inter forması giyen Okan Buruk, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu önemli bir tekniği olan futbolcu. Çok iyi şu çekiyor ve gerçekten çok iyi bir insan. Inter için önemli bir futbolcu olacak. Takıma çok katkı sağlayacaktır. Inter'e imza attığı için çok mutluyum. Geçen sene Inter'in oldukça güçlü bir takım olduğunu gördük. Ancak Avrupa'da talihsizlikler oldu. Önümüzdeki sezon İtalya Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de iyi işler yapabileceğimize eminim, hatta belki kupayı bile kazanabiliriz. Hakan Çalhanoğlu, Milan'a göre çok daha iyi futbolcularla oynanacak. Sahada birçok rolü üstlenebilir" dedi.



Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Hakan Çalhanoğlu özgürdü, istediği takımı seçebilirdi, parayı seçip başka bir takıma imza atabilirdi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve İtalya Ligi'ni kazanmak için Inter'i seçti. Inter, Milan'dan güçlü. İtalya'daki en iyi kadro Inter'de. Hakan Çalhanoğlu parayı değil kariyeri seçti." ifadelerini kullandı.



